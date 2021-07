Cinthia Fernández sufrió un accidente camino a LAM

Cinthia Fernández sufrió un accidente en la autopista mientras viajaba este miércoles camino a los estudios de El Trece para sumarse como panelista de LAM.

"Vamos a cambiar de tema. A Cinthia la acaban de chocar. Dónde fue", le consultó el conductor Ángel de Brito. "En Lugones me topetearon. Yo igualmente seguí de largo". Y aclaró que la chocaron de atrás: "Aparte venía con el celular porque cuando siento, levanté la vista y estaba con el celular. Lo vi justo".

La bailarina decidió no detenerse para intercambiar datos del seguro con el otro conductor y justificó su decisión argumentando que llovía y llegaría tarde al programa. "Me siguen los celulares. Viste en la bajada de River. Ahí. Yo igual seguí y no me pensaba bajar por la lluvia y porque no llegaba justamente por el horario".

Luego del pequeño choque, la panelista expresó su furia en las redes sociales: "Genial me tocaron el auto un pelotudo que venía con el celular".