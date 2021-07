Alessandra Rampolla rompió el silencio tras bajarse del programa de Laurita Fernández

El martes de la semana pasada, Alessandra Rampolla se bajó del programa de Laurita Fernández, en medio de rumores de tensiones entre ella y la conductora de El Club de las Divorciadas (eltrece). La sexóloga habló de su relación con la conductora este martes en Los Mammones (América).

En la sección Las 21 de las 21 del envío que conduce Jey Mammon, el anfitrión le preguntó a Alessandra si se iría de vacaciones con Laurita, a lo que Rampolla respodió que sí y agregó: “No sé por qué no. No es mi amiga, no nos conocemos tanto, pero no veo por qué no”.

Recordemos que la portorriqueña tenía pendiente un proyecto laboral en Australia, pero llamó particularmente la atención que su presencia en El club de las divorciadas haya terminado tras estar solamente dos semanas en el programa.

Para despejar versiones de cruces, Laurita Fernández expresó recientemente: “Con Ale nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”.

Por su parte, Alessandra Rampolla, le dejó un mensaje a Laurita a través de la red, en el que también se encargó de derribar rumores de choque con su excompañera de trabajo.