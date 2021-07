Tras salir de terapia intensiva, Mercedes Ninci reveló la verdad sobre su salud

La salud de Mercedes Ninci genera preocupación desde que sufrió un fuerte dolor de cabeza y se desvaneció durante la emisión de Lo de Mariana (eltrece). Durante el fin de semana, la periodista volvió a sentir dolores de cabeza y fue internada en terapia intensiva. Ahora ya instalada en una sala común, reveló la verdad sobre su salud.

En diálogo con Liliana Podestá de LA NACION, Ninci detalló: “Me dijeron que tengo síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una cefalea por hipotensión endocraneana por punción lumbar. Lo tuve que escribir porque me es difícil explicarlo. Estuve acostada, en posición de 90 grados para ver si puedo recuperar liquido del cerebro que aparentemente perdí cuando me hicieron la punción lumbar en La Trinidad. Me hicieron esa punción para saber si había perdido sangre el cerebro. Y hace un rato me pusieron en posición de 30 grados para ver si no me vuelve el fuerte dolor de cabeza”.

Luego, la periodista se mostró esperanzada y agradecida con el equipo médico que la atendió. “Siempre sale el sol así que espero sentirme bien pronto. Guillermo Capulla me salvó la vida. Impresionante, porque se dio cuenta de todo en dos segundos”.

Sobre los síntomas que atravesó, la comunicadora comentó: “Cuando empecé a descomponerme, el miércoles de la semana pasada, creí que estaba teniendo un ACV, porque sentí un fuertísimo dolor de cabeza, de la nada. Pero Capulla enseguida entendió qué estaba pasando”.

Finalmente, Mercedes Ninci reflexionó: “No puedo creer que me esté pasando esto porque en 30 años no falté nunca a la radio, no tuve un resfrió, nada. Nunca me enfermé de nada, salvo un cólico renal que tuve una vez. Y de golpe, en el estudio de televisión me agarró un dolor de cabeza tremendo; creí que me estallaba. Increíble, pero me dicen que no es por estrés ni emocional ni nada. Rarísimo. Espero volver a la guerra pronto. Me refiero a hacer notas”.