Pampita reveló que firmó un contrato con Benjamín Vicuña: el motivo y los detalles

Mientras transita la recta final de su embarazo, Pampita habló con Intrusos (América), y además de referirse a la primera hija que tendrá junto a su esposo Roberto García Moritán, reveló que firmó un contrato con su expareja, Benjamín Vicuña.

Con respecto al inminente nacimiento de su beba, Pampita expresó: “En general, mis hijos nacen en la semana 41 ó 42, así que posiblemente falte un poco más pero por las dudas ya está todo en orden. No sé si nacerá por cesárea o parto normal y de eso dependerá cuándo vuelvo a trabajar: si es cesárea me tomaré unos días más y si es parto natural, vuelvo enseguida. Cuando nació Bauti bailé a los pocos meses. No tengo problemas pero claro que me va a acompañar al canal y se va a quedar en el moisés, en el camarín. No son tantas horas de trabajo como creen: una en mi programa Pampita Online y dos en La Academia. Son tres horas y el resto del día lo tengo para mis hijos, mi familia y mi casa”.

La modelo también se refirió al reality que está haciendo para Paramount+. “Es todo mío, mi día a día, y hay muy poco de mis hijos, en mi faceta de mamá. Robert también participa acompañándome, pero poco. No aparece Benjamín, no se por qué inventaron eso", detalló la modelo y condutora.

En este momento, Pampita confirmó que firmó un contrato con su expareja: "Es verdad que tuvimos una charla para hablar sobre el bienestar de los chicos y cómo protegerlos. Firmamos un modelo de contrato para que los chicos estén cuidados y no se sientan invadidos. Hay armonía en la familia y esa fue una elección desde el primer momento. Hay una fantasía mediática y nosotros no nos exponemos porque es algo íntimo. Se dijeron tantas cosas que preferimos no decir nada para que paren, porque no es verdad lo que dicen ni está bueno para nuestros hijos. Es una familia en la que el amor reina y los chicos lo saben”.