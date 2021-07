Nicole Neumann enfrentó los rumores de crisis con José Manuel Urcera: "A esta altura de mi vida..."

El flamante romance entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera viene con algunos condimentos y polémicas especiales. Luego de que la conductora respondiera el rumor de que el noviazgo es un acuerdo comercial entre ambos, ahora Nicole enfrentó los rumores de crisis con su novio.

Recordemos la modelo y el piloto viajaron hace días a Miami, donde se mostraron muy acaramelados. Sin embargo, este martes Rodrigo Lussich contó este lunes en la edición nocturna de Intrusos (América) que los días a solas de la pareja no fueron tan idílicos como se piensa. De hecho, según el periodista, Neumann habría faltado a la grabación de Santo Sábado luego de haber tenido una discusión con su pareja. “Nicole tenía que grabar a las 14 y no se presentó. Pidió grabar a las 16 y no fue. Luego, pidió ir en vivo a las 22, pero tampoco se presentó. El programa salió en vivo, pero sin ella”, aseguró Lussich.

El conductor de Intrusos también aseguró que Nicole y José Manuel Urcera “son novios cama afuera”, pero que “una realidad los hizo convivir un poquito y allí aparecieron algunas pequeñeces”. Además, en el mencionado ciclo de chimentos contaron que el automovilista viajó a Concordia para competir en otra fecha del Turismo Nacional y que la modelo no lo acompañó.

Para aclarar los tantos, Nicole Neumann se refirió al rumor a través de una historia de Instagram. “Estuve leyendo mentiras de mí... Una que no me gustó es que yo no fui a trabajar por discusiones. ¿Cómo voy a dejar de trabajar por una discusión? A esta altura de mi vida o estoy bien, o no estoy. Chau. Para mí el trabajo es casi sagrado”.