Luis Miguel sufrió un accidente y tuvo que ser operado de urgencia

Hace unos días viene circulando el rumor que Luis Miguel se encontraba internado en Acapulco, aunque no se conocía el motivo de la hospitalización. Sin embargo, unos días después se supo que no solo no estaba internado en Acapulco sino que ni siquiera estaba en México.

Según reportes de varios medios mexicanos, el cantante debió someterse a una operación luego de sufrir a un accidente hogareño en el que se fracturó el hombro, pero todo sucedió en la ciudad de Los Ángeles, donde fue atendido en un hospital de Santa Mónica y luego dado de alta para alojarse en una exclusiva suite de un hotel de Beverly Hills.

luis Miguel. Foto: Instagram @lmxlm.

Sin detalles sobre lo sucedido pero confirmando que el artista se recupera en la ciudad norteamericana, para sus seguidores la noticia de su accidente al menos despejó las sospechas del posible contagio de Covid-19 con el que especularon algunos medios cuando comenzó a circular el rumor de su supuesta estancia en un hospital de Acapulco.