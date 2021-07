Alejandro Fantino se despidió de su programa con un notorio desliz: "¡Qué lapsus!"

Como se venía anticipando en estos días, finalmente este martes Alejandro Fantino se despidió de su programa, para en breve hacerse cargo de la conducción de Intratables (América) tras la baja de Fabián Doman. El canal ya encontró reemplazo para el espacio que deja vacante Fantino a la tarde (América). Sin embargo, lo que nadie esperaba es que el condutor comenzara su despedida con un sonoro desliz frente a cámaras.

“Buenas noches”, dijo Fantino, para en el acto percatarse de su error. “Juro por la memoria de mi viejo que me salió así. Es muy loco. ¡Qué fallido freudiano! No lo puedo creer! Empecemos de vuelta. Largalo”. Entonces el presentador retomó: “Buenas tardes, bienvenidos. Qué lapsus… Este es mi último programa, me voy a despedir, y venía pensando en eso, miraba a los chicos detrás de cámara y me salió así. Lo que es la psicología”, expresó el conductor.

Luego agregó: “Es difícil despedirme de un programa porque, gracias a Dios, históricamente los programas que hice duraron mucho tiempo, como Mar del fondo, Animales sueltos. Iba a hacer el prime time de este canal pero se vino la pandemia y no se dio. Me reencontré con otra de mis casas, que es Jotax además de América, y me hicieron la propuesta que no pude rechazar y me voy. Éste programa se fue armando de a poco, se sumaron verdaderas bestias del canal como Marcela Tauro, que nos dio un envión para bien, el programa creció. Estábamos para quedarnos a vivir. Estamos felices en este horario. Pero con la partida de Doman se abrió la puerta de ir al prime time con Intratables. Y no se le puede decir que no a un prime time porque un conductor sueña con eso. Es como jugar en la Bombonera o en el Maracaná”.

Finalmente, Alejandro Fantino comentó emocionado: “Cuando me lo dijeron no me lo creí, lloré de emoción durante dos días porque es un programa que siempre quise hacer, es una maquina, vuela agregó–. Liliana Parodi y Daniel Vila confían en mí y me coincide todo, y a partir del lunes voy a hacer Intratables. Creo que va a estar muy bueno. Gracias a todos y mil disculpas por mis locuras que siempre son para volar más alto. Venturita (Luis Ventura) está con fiebre, le mando un beso, se suma Karina Mazzoco y la va a romper porque es crack total. Mi corazón para mi viejita que está emocionada porque hoy cumpliría 79 años mi papá, que se fue hace un año. Está Coni (Mosqueira), mi mujer, que me ama y me cuida. Estoy en un gran momento y todo se conectó y vamos a disfrutarla”.