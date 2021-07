Después del escándalo, Horacio Cabak vuelve a la televisión con cambio de canal

Horacio Cabak atravesó una fuerte turbulencia mediática por una situación personal que derivó en una escandalosa salida de Polémica en el Bar (América), y ahora se prepara para volver a la televisión en otro canal como parte del panel de Nosotros a la Mañana (El Trece).

“Los nuevos panelistas del Pollo Álvarez para el regreso a las mañanas de El Trece, el próximo 12 de julio antes de #LAM son Sol Pérez y Horacio Cabak”, confirmó a través de su cuenta de Twitter Ángel de Brito.

Recordemos que Cabak fue desvinculado Polémica en el Bar a principios de junio con un fuerte cruce con el productor Gustavo Sofovich. "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple", lanzó el exmodelo en las redes sociales.

Además, la vuelta de Cabak a la televisión coincide con el regreso de Nosotros a la mañana, envío que había salido de la pantalla para darle lugar en la grilla al fallido Lo de Mariana (El Trece). La propuesta liderada por Mariana Fabbiani no cumplió con las expectativas de rating y la emisora decidió ponerle final.

De esta manera, Pollo Álvarez y Sandra Borghi estarán nuevamente al frente del magazine de la primera mañana, secundados por un equipo de panelistas que apuesta a Horacio Cabak como una de las atracciones.