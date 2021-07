Sol Pérez confesó el inesperado plan que tiene para después de recibirse de abogada

Sol Pérez sigue adelante con sus estudios de abogacía, ya en la recta final de la carrera. Pero lejos de retirarse del mundo universitario, la influencer sorprendió a todos al confesar su inesperado plan para después de conseguir su título como letrada, ya que la modelo y conductora piensa estudiar otra carrera.

Como invitada a La noche de Mirtha (El Trece), Sol contó que está cursando todo virtual, pero que ahora tiene exámenes presenciales. Luego reveló: “Me recibo en julio del año que viene, cruzo los dedos. Todo puede pasar igual, puede que me vaya muy mal en estos exámenes que son los más difíciles, pero estoy re contenta igual. A mi me re copa”, aclaró.

Además, Sol Pérez contó que piensa seguir adelante con sus estudios académicos. “Me gustaría, cuando termine con esto, estudiar otra cosa. Antes pensaba en filosofía, que me gusta mucho, pero me di cuenta en esta etapa que me gusta para leer libros en mi casa pero no como para ir a rendir un examen. Seguramente estudiaré comunicación o algo que tenga que ver con lo que hago”, detalló.

La influencer ha contado en varias oportunidades estudió durante cinco años en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que en este último tiempo está concentrando su energía en terminar la carrera de abogaciía. “Me fascinan el Derecho y la Filosofía. Amo estudiar. Nadie me regaló nada y nunca me llevé materias. Fui abanderada porque estudiaba. No sé si ejerceré, pero me gusta saber defenderme”, expresó Sol en una entrevista con revista Gente.