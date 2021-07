"Jujuy" Jiménez aseguró que Horacio Cabak la maltrató y dio detalles de su tensa experiencia

Este domingo, Juana Viale tuvo una mesa de mujeres en el programa Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). Entre las invitadas, estuvo la modelo y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez, quien al igual que las otras comensales: la chef Dolli Irigoyen, la cantante Patricia Sosa, la panelista y bailarina Silvina Escudero; hablaron de situacioens de machismo en el ámbito laboral. En este sentido, "Jujuy" aseguró que Horacio Cabak la maltrató y dio detalles de una tensa situación.

Recordemos que Jiménez trabajó junto a Cabak en Informados de todo (América), por un breve lapso, compartiendo la conducción del magazine de la mañana que no significó una buena experiencia para la actual participante de La Academia (El Trece). “Yo estaba haciendo un reemplazo y me fue muy difícil, se suponía que Horacio era mi compañero, que éramos una dupla, pero eso no estaba pasando”, comentó "Jujuy".

Y luego agregó: “Era rarísimo lo que se sentía, había como un doble discurso, hace 11 años que trabajo en el medio y no me había pasado nunca eso con nadie. Me maltrataba delante de todos, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak.

Finalmente, la modelo remarcó: “Celebro que estemos hablando de esto, porque es la realidad, vivimos en una sociedad machista y no quiero que le suceda a ninguna otra mujer más.

Recordemos que recientemente en Los ángeles de la mañana (El Trece), Sofía "Jujuy" Jiménez describió en duros términos a su experiencia con Horacio Cabak. "A él le sacás la ficha al toque. Cumple con ciertas características que son evidentes. Es un tipo difícil, soberbio. Tiene esa personalidad que un día te saluda y otro no. Algo raro. Quedó en evidencia que no había buena relación entre nosotros. Yo no sabía cómo manejarlo porque conducir el programa era un gran desafío para mí pero me costó mucho meter mi bocadillo, hacer mi trabajo. Yo creía que teníamos buena onda pero después me di cuenta que no (…) Todos los días me hacía sentir que él quería conducir solo. Y lo entiendo, pero el maltrato no se justifica”, expresó la conductora.