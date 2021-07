La Voz Argentina: insólita confidencia de una participante a Lali Espósito

Anoche se llevó a cabo una nueva ronda de batallas en La Voz Argentina. Por el equipo de Ricardo Montaner se enfrentaron Luciana Irigoyen y Sergio Damián Verón. Si bien Luciana no ganó, los dos se seguirán en el reality de Telefe porque Lali Espósito y Soledad Pastorutti se disputaron a la cantante antes de ser eliminada. Y allí fue cuando la participante hizo una divertida confesión.

Luego de dar su discurso de despedida, la joven conmovió a las dos mujeres del jurado, que no dudaron en apretar el botón para robarse a la concursante. "Esto es simple, vos no podés no estar en este programa. No podés pensar ni por asomo que no tenés que cantar algo, porque tu mamá te empuja a seguir cantando. Las canciones nos conectan a la vida, y eso también es cantar", le dijo emocionada Lali.

Luego, La Sole expresó: "Vos te merecés estar acá. A veces cuando uno pierde seres queridos, se va la voz. Y si hay algo que es casi un milagro, es que la voz vuelve".

En ese momento, Irigoyen debió tomar una decisión y contó lo que la conectaba con la actriz. "Lali tiene mi edad, me he criado con ella, mirando la pantalla, era una enamorada de los que ella se comía", dijo, haciendo referencia a las telenovelas juveniles en las que participó Espósito. "¡Vamos Luciana!", respondió Lali exaltada.

Finalmente, dijo que admiraba a Soledad y la terminó eligiendo a ella para sumarse a su equipo.