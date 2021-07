La Voz Argentina: comenzó una nueva etapa con grandes figuras invitadas

La Voz Argentina comenzó con la etapa de batallas. Con 24 participantes por equipo, anoche se dio inicio a los duelos individuales, donde dos participantes de cada equipo cantan a dúo una canción, y será el líder del grupo el que decide quién continúa y quién se vuelve a su casa.

Además, para hacer más interesantes los 48 enfrentamientos que se vienen, cada uno de los jueces sumó en la previa a una estrella invitada. El reparto quedó de la siguiente manera: Cazzu con Lali Espósito, Nicki Nicole con Mau y Ricky, La Sole con Miranda y Ricardo Montaner con Nahuel Penissi.

En la primera gala, el nivel de los participantes fue parejo por lo que la decisión final fue difícil. Santiago Borda y Julieta Herrero sorprendieron a su coach con su versión de "Ego", quedando elegido Santiago para la siguiente ronda; Margarita López y Luz Gaggi fueron lo mejor de la noche con "Someone You Loved"; Romina Barros cayó frente a los hermanos Denis y Alex Ortíz interpretando "El mar", de Abel Pintos; Celena Roldán quedó opacada por Guido Encinas al compás de "Todos somos pueblo"; y Abigail Ledesma recibió no le alcanzó para superar a Paula Chouhy cantando "Beautiful".

Recordemos que en esta nueva etapa se permite el "robo". Si luego de quedar eliminado un participante, otro miembro del jurado considera que el artista tiene suficiente potencial, puede apretar el botón rojo y llevárselo para su equipo. Esto sucedió con Margarita López, que fue pedida por Lali y se sumó a su equipo.