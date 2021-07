Jujuy Jiménez y los fuertes mensajes que podrían significar el fin de la carrera de Horacio Cabak

Jujuy Jiménez lanzó este jueves una serie de fuertes mensajes contra Horacio Cabak, detallando la mala experiencia de trabajo que tuvo junto al conductor, y dándole lo que podría significar el toque final a la carrera de su colega.

Recordemos que en estos días se filtró un demoledor audio de Cabak contra Jujuy, en donde entre otras cosas la tilda de "zorrita". A su vez, la modelo y actual integrante de La Academia le respondió este miércoles a su colega de manera categórica.

Y este jueves, Jujuy Jiménez decidió aclarar lo tantos con Horacio Cabak a través de una serie de fuertes mensajes en su cuenta de Twitter.

Jujuy Jiménez vs Horacio Cabak.

“Todo lo que dice no hace más que confirmar lo que ya se sabe: que es violento, machista, agresivo y sobre todo muy mal compañero. Los que me conocen saben que evito ir al choque y trato de elegir siempre ir por el camino de la paz el amor y la buena energía, pero esta situación sobrepasó cualquier límite", comenzó Jujuy.

"¿'Zorrita' por qué intentaba poner un freno a su reiterada falta de respeto, malos tratos y abuso de poder en mi lugar de trabajo? ¿'Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo' por qué le dije que éramos un equipo y el pretendía hacer un monólogo?", continuó la participante de Showmatch.

En otros tweets, Jujuy Jiménez enfatizó: “Fueron muchas las veces que salí de mi lugar de trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar. Me banqué callada durante todo el verano y traté de responder de la manera más correcta posible cuando el mal clima ya era evidente, sus malos modales eran conocidos por todos y los periodistas comenzaban a preguntar por el tema"

"En primer lugar lo hice por respeto a mi lugar de trabajo y a mis compañeros, ya que en ese momento solo pensaba en cumplir con mi rol de co-conductora que me propuso el canal. En segundo lugar porqué no quería fallar y qué me crean débil porque quien debía ser compañero en este trabajo no me permitía ejercer mi rol, y mucho menos, poder contar con él para crecer y seguir aprendiendo", reveló respecto a su continuidad en Informados de todo (América) a pesar del mal trato de Horacio Cabak.

Más adelante, Jujuy Jiménez continuó: “Realmente es patético, horroroso y muy triste escuchar a un “compañero” hablar así. Hombre que me duplica en edad, experiencia y que hasta podría ser mi padre. De corazón, deseo que ninguna mujer, ni NADIE tenga que vivir ningún tipo de violencia nunca en su casa, ni en el lugar a donde tiene que ir a trabajar".

"Las inseguridades se trabajan en terapia. Se que recién comienzo en los medios de comunicación y seguramente tenga mucho para aprender aún, pero la violencia y el odio nunca pueden ser una opción o un camino para dirigirse a un compañero”

Y Jujuy concluyó: “Muchos naturalizan este tipo de situaciones pero está mal y tiene que cambiar. Como dije desde un principio de esta experiencia que se transformó en pesadilla elijo quedarme con el aprendizaje”.