Jimena Barón sorprendió a todos al hablar sobre su autoestima

Jimena Barón estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores de Instagram. Entre las consultas que recibió la integrante del jurado de La Academia de Showmatch, hubo una muy particular sobre su autoestima.

La actriz y cantante compartió una foto luciendo su escultural cuerpo y reveló que tiene una "falsa autoesitma alta". "Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando", sentenció.

Jimena Barón respondió preguntas de sus fans.

Recordemos que Barón pasó varios meses alejada de las redes por las fuertes críticas que recibía, algo que la afectaba mucho. Si bien le siguen doliendo los comentarios de los haters, decidió volver y mostrarse tal cual es.

Jimena Barón. Foto: Instagram @jmena

Recordemos que en las últimas semanas, Barón protagonizó un el rumor sobre un nuevo romance. En esta oportunidad fue vinculada con Luciano Castro.

Todo comenzó cuando la jurado de La Academia contara que entre diciembre 2021 y enero 2022 comenzará a filmar una película que protagonizará junto al actor. "Hay una película muy hermosa con un compañero soñado", dijo durante un móvil en Los ángeles de la mañana, y despertó los comentarios del conductor, Ángel de Brito. "Lo agarrás soltero. Dios mío. Que Dios te bendiga".

Pero, ¿por qué se menciona a Barón como la posible nueva novia de Castro? Si bien ella aseguró que no está en pareja, sí contó que está "conociendo" a alguien. Incluso, la noche en que Argentina ganó la Copa América en Brasil, reveló que se quedó afónica como consecuencia de aquellos festejos. "Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha. Él tiene mucho más para ser quemado. Yo estoy tranquila".

Finalmente, la panelista de Bendita Vicky Braier -conocida como Juariu- descubrió una foto del actor fumando un habano. Y quien también notó que Jimena y Sabrina se likeaban fotos hasta mayo y que ahora no solo dejaron de hacerlo, sino que, además, ya no se siguen más en Instagram.