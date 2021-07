Jujuy Jiménez respondió al lapidario audio en el que Horacio Cabak la tilda de "zorrita"

Este martes, se filtró un lapidario audio de Horacio Cabak defenestrando el desempeño profesional de Jujuy Jiménez y tildándola entre otras cosas de "zorrita".

Este miércoles, en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece), le preguntaron a la modelo y conductora por su reacción frente al demoledor audio de su excompañero en Informados de todo (América).

“Lo escuché anoche. Habla con un nivel de agresividad... Igual no me sorprende porque era algo constante. No sé por qué sale hoy porque es un tema del pasado, esto fue durante enero y febrero, y para mí fue un desafío profesional”, expresó Jujuy.

Luego agregó: “Me fue muy difícil, pero es aprendizaje, entiendo que hay gente que piensa distinto y se maneja diferente. Podés no llevarte bien con alguien, pero esto es un trabajo en equipo. Eso de que se va a encargar de que la pase mal es tremendo”.

Para cerrar, el tema Jujuy Jiménez concluyó categórica: “No quiero hablar más de él. Para mí es un tema cerrado de verdad, que ya traté en terapia. Es horrible ir a trabajar y que no te permitan hacerlo. Más si es una persona que te duplica en la edad. A mí me llamaron para este trabajo, del mismo modo que lo convocaron a él y era una dupla. Se trabaja de a dos. Espero que estas cosas no sigan sucediendo y que sirva de mensaje. Acá queda televisado, pero no debe pasar más en ningún lado”.