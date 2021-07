Rodrigo Lussich faltó a Intrusos y Adrián Pallares contó por qué conducirá unos días solo

Esta semana, Intrusos comenzó de una manera especial, con la falta de Rodrigo Lussich y la explicación de Adrián Pallares que indicó que estará unos días "solo" al frente del ciclo.

"Acá estamos, con energía, otra vez arrancando esta semana con Intrusos. Iba a decir que los extrañé y si, los extrañé. ¿Cómo no los voy a extrañar? Paseé por Salta", contó Pallares al regresar el legendario programa de chimentos tras una semana de ausencia por vacaciones.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Luego agregó: "¡Estoy solo! ¿Dónde esta Rodrigo? Porque yo el día que no estuve lo vi haciendo alguna morisqueta, pero yo como lo llevo en mi corazón muy profundamente, lo tengo acá al lado mío", a la vez que mostró en pantalla un holograma de su compañero de conducción. "Quiero que descanses, no quiero que hables, no quiero que se canse. Lo quiero tener presente siempre porque esta dupla... somos dos. Tenemos nuestras compañeras, pero somos dos", explicó Adrián Pallares sobre la ausencia de su colega.

Lo cierto es que Rodrigo Lussich viajó a Bariloche junto a su novio y regresará a Intrusos el próximo lunes 2 de agosto.

Tanto Pallares como Lussich decidieron tomarse unos días de descanso porque han tenido un primer semestre muy agitado, cubriendo el horadio de medianoche durante un tiempo con una versión adicional de Intrusos. Además, Rodrigo los fines de semana está al frente de Los Escandalones (América).