Nicole Neumann contó cómo reaccionaría si José Manuel Urcera le propone matrimonio

En diálogo con Intrusos (América), Nicole Neumann habló de su presente sentimental junto a su novio, José Manuel Urcera, y contó cómo reaccionaría si él le propone matrimonio.

Cuando le preguntaron a la modelo por los rumores de boda que circulan, Nicole respondió: “No sé nada pero si me propone casamiento me derrito de amor. No sabría decir si esa es la intención de Manu pero si lo supiera, tampoco lo diría".

Nicole Neumann y José Manuel Urcera.

Además, Nicole reveló que ya se vendió la casa que compartió con Fabián Cubero y en la que ella todavía vive con sus tres hijas. “Ya vendimos y ya encontré una nueva casa donde vamos a vivir con las chicas. Estoy haciendo malabares para mudarme".

Con respecto a la chance de convivir con Urcera, Neumann aseguró: “Hoy no vamos a convivir, no sé más adelante. Me mudo con mis tres hijas”.

Por último, Nicole Neumann se refirió a su escatológica confesión sobre su matrimonio con Cubero. “Es verdad que los temas escatológicos me cortan la libido. Estuve diez años con esa persona y claramente por algo es”, expresó la conductora.

En el plano laboral, este lunes Nicole debutó en Los 8 escalones del millón, donde se desempeña como jurado. La modelo arregló su salida de Santo Sábado (América), que conducía con Guillermo López, para sumarse al nuevo ciclo liderado por Guido Kaczka.