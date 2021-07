Noelia Marzol disparó contra Antonio Gasalla con una acusación de maltrato

Noelia Marzol volvió al ruedo recientemente tras ser mamá junto al futbolista Ramiro Arias. La actriz volvió al teatro y habló del momento que está atravesando en una entrevista radial. Además, disparó contra Antonio Gasalla al recordar un momento de maltrato que padeció con el actor en los comienzos de su carrera.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Marzol entre otras cosas hizo referencia a la recuperación de su figura tras su embarazo. “Voy a decir esto y seguramente muchas personas me van a odiar, pero la verdad es que para mí fue muy fácil recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo, porque básicamente yo bailo desde que tengo 4 años y también mi actividad profesional implica que yo esté en movimiento. Entonces, no me tuve que tomar un tiempo extra para volver a estar físicamente bien. Para mí fue muy sencillo, y la realidad es que también estuve 20 días en neonatología con el gordo y fueron 20 días de estrés absoluto en los que bajé mucho de peso”, comentó la actriz.

Luego, mientras la entrevistada hizo un repaso de su carrera, la conductora le preguntó cómo fue su experiencia con Antonio Gasalla, en la obra Más respeto que soy tu madre. “Es un hombre con un carácter muy fuerte. Yo disfruté el haber trabajado con él porque recién arrancaba mi carrera como actriz y era un lujo que mi primer trabajo teatral fuera al lado de alguien que, artísticamente, todo el mundo considera maravilloso”, comenzó Marzol.

Noelia Marzol y Antonio Gasalla.

Aunque luego acusó: “En una escena, él me trato mal y después me dijo que había sido su personaje, que su personaje, Mirta, lo había sentido así y por eso en escena me dijo lo que me dijo. Entonces, a la otra función, mi personaje, que se llamaba Flor, también le dijo algo que sintió por afuera del libreto. Y la verdad que se la bancó; no me dijo nada”.

Finalmente, Noelia Marzol apuntó: “A Claudia [Lapacó, quien abandonó la continuación de la obra luego de denunciar que Gasalla la maltrataba arriba del escenario] la adoro. Es una excelente compañera. Y obviamente si yo tuviera la carrera artística que tiene Claudia, al igual que ella no me hubiese bancado el maltrato de nadie”.