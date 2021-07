Preocupación por la salud de Chano Moreno Charpentier

Chano Moreno Charpentier tuvo que ser asistido de urgencia en su casa de Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una descompensación. La situación requirió intervención policial debido a que el cantante se resistió a la asistencia de los profesionales de la salud.

Según informó Rodrigo Lussich en Intrusos, este viernes, el ex líder de Tan Biónica fue atendido en su casa. "Fue atendido y después de la llegada de la ambulancia que envió su prepaga, finalmente, quedó en su casa con atención especialmente cuidada por los médicos y con la medicación psiquiátrica respectiva", explicó el conductor de Intrusos. "Pudo ser compensado en su propia casa", añadió. Además, informaron que tuvo que intervenir la policía porque "no quería dejarse atender".

Recordemos que en junio, en charla con La Nación, Chano confesaba que siempre tuvo la vocación de internarse cuando tenía recaídas y volvía a consumir. Pero habló de una situación en particular: "Cuando fui a internarme a la clínica a la que iba siempre y me dijeron que no, que no me podían tomar así como estaba, que necesitaba algo más intensivo que no quiero ni nombrar... fue muy feo".