Pampita mostró dos fotos de su beba y dio detalles del parto: "Estamos en las nubes"

Este jueves, Pampita dio a luz a su primera hija junto a Roberto García Moritán. Ana nació a las 9:30 de la mañana por parto natural, tras largas horas de trabajo. La niña nació con un peso de 3.200kg, y esta tarde su madre compartió dos fotos a través de su programa Pampita Online (Net Tv).

“Estamos en las nubes. Quería compartir un ratito con ustedes que me mandaron mucho cariño. No tenía dilatado nada, no tenía contracciones, tenía el cuello largo... no había ninguna expectativa de que naciera”, comentó Pampita en diálogo con Denise Dumas.

Pampita, feliz tras el nacimiento de su hija Ana.

Hay que destacar que Ana iba a nacer entre el domingo y el lunes pero los planes se adelantaron. “Salimos a caminar con Robert (García Moritán), nos entusiasmamos y nos fuimos lejísimo. A la vuelta, cuando estaba a un par de cuadras, me empezaron a dar contracciones. Arrancaron suaves, no eran dolorosas. Después empezaron a venir cada vez más rápido y nos fuimos para el Otamendi”, recordó.

Sobre el parto, Pampita detalló: “Fue un parto muy largo, nos habíamos angustiado unas horas antes porque no pasaba nada. Estamos agotados”, agregó. Afortunadamente, todo salió acorde a lo planeado por la modelo y su hija nació naturalmente.

A medida que avanzaba la charla, desde el estudio convencieron a Pampita de que muestre imágenes de Ana, y así fue como comprartió una imagen de su piecito y luego una foto en la que se ve la boca de la pequeña.