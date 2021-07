Jorge Rial y Marcela Tauro: el fin de una amistad y un quiebre irreversible

La periodista Marcela Tauro (56) fue una de las históricas panelistas de Intrusos y una de las más cercanas de Jorge Rial (59), el exconductor del ciclo. Sin embargo, esa amistad que parecía sólida terminó quebrándose el año pasado a raíz de una discusión que enojó a ambos y la hizo tomar una decisión determinante.



Todo surgió en mayo de 2020 cuando en el piso de Intrusos debatían sobre el caso Rubén Mühlberger, el médico de los famosos denunciado por mala praxis y estafa.

Marcela Tauro dio información al aire, a lo que Jorge Rial le preguntó el nombre de la persona que le mandó los mensajes. Ella se negó a revelar la fuente y ahí comenzó el quiebre de una amistad que duró 15 años.

Marcela Tauro. Fuente: Mdz

"Pero tenemos que dar los nombres, Marcela... Yo doy todos los nombres. No tengo el nombre sino lo diría. ¿Quién es?", le preguntó el conductor, a lo que Tauro le respondió: "No voy a mandar el nombre de mis informantes, perdón, Jorge... Vos sabés que hasta ahora, lo que dije, no fallé".



A raíz de eso, Rial le pidió: "Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima". Para la periodista, este ida y vuelta fue un antes y un después en su relación, pero también en su participación en Intrusos. Después de ese día, Tauro no volvió al piso, aunque indicaron que tuvo que ver por la rotación que hacían los panelistas debido a la pandemia de coronavirus y tenía que estar Débora D'Amato.

¿La echaron y renunció?

En junio del 2020, Marcela Tauro habló por primera vez del incidente y reveló hechos desconocidos en el programa radial "Esto no es Hollywood" de Fernanda Iglesias. "Nunca me dijeron 'no volvés a Intrusos'. Yo lo dije. Me habló la producción y coincidimos en que me iba a llamar (Liliana) Parodi...", comenzó.



Y agregó: "En la reunión la propuesta era volver a Intrusos, expliqué mis motivos y no me dieron otra opción en ese momento. Yo había hecho casi un arreglo de dos meses de vacaciones y poder ir de invitada a otro programa de otro canal y cuando estábamos a punto de firmar eso me llamó (Alejandro) Fantino".

Marcela Tauro: "Yo me merecía otro final en Intrusos".Fuente: Instagram @_marcelatauro.

Luego de pensarlo, Tauro se convenció que su participación en Intrusos "no iba más porque fueron muchos años" y que lo mejor era cambiar de aire, por lo que se pasó al programa "Fantino a la tarde". En cuanto a su relación con Rial, expresó que "algo se rompió".

"Me maltrató. Dije '¿por qué me está pasando esto?' Pasó tanta mujer por el programa en aquel momento que yo pensé '¿será esto de lo que están hablando?'. Sabemos que en el medio hay esos gritos y esas cosas. No están bien y tienen que cambiar, obvio, pero yo también puedo contestar mal y entiendo que es parte de nuestro laburo, de la locura de la tele", sentenció la expanelista de Intrusos.

Sin embargo, tiempo después volvió a hablar del tema en el programa radial "Por si las moscas" y se mostró un poco más flexible: "Yo me merecía otro final en Intrusos, no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque nos terminamos matando sino".



