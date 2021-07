La madre de Natacha Jaitt rompió el silencio y dio estremecedores detalles sobre la muerte de su hija

Este miéroles, la madre de Natacha Jaitt rompió el silencio y dio un estremededor testimonio sobre la muerte de su hija en el programa Los ángeles de la mañana (El Trece).

Recordemos que Jaitt fue haallada muerta en un salón de eventos en febrero del 2019, “sin signos de violencia externos”, acorde al informe policial de aquel entonces. En estos años, la polémica sobre el fallecimiento de la mediática tuvo una gran cantidad de capítulos.

Y ahora, Alicia Damiani, la madre de Natacha decidió hablar y aportó detalles exclusivos sobre los últimos años de su hija. La mujer se refirió en duros términos a la relación de su hija con Adrián Yospe. “Él es el que la inicia en la droga y la destruye. Hizo todo lo posible para que ella me odiara, le quemó la cabeza con todos. No solamente conmigo sino también con el hermano mayor”, señaló Alicia.

Además, Damiani contó que Yospe la distanció de su hija. “La droga despersonaliza, cambia la personalidad y destroza familias. Ella era divertida, siempre riéndose, era un gusto enorme estar con ella”, expresó la mujer con dolor.

Natacha Jaitt.

Sobre las polémicas denuncias a famosos y políticos que hizo Natacha Jaitt en un programa de Mirtha Legrand, Alicia Damiani expresó: “Estábamos muy preocupados de que pudiera sucederle algo por los temas que estaba denunciando. Intentamos antes del programa, pero nos cortó y bloqueó. El programa de Mirtha fue el principio del fin".

Pocos meses antes del fatal desenlace, madre e hija habían retomado el contacto. “Fue terrible. Me despierto de noche porque siento que me abrazan y me besan. Fui a buscar el celu, lo enciendo y aparece que en Facebook decían: ‘Natacha muerta en Benavídez’. Empecé a gritar sola. Yo soy muy volcada a la espiritualidad, sentí que mi hija me besó y me abrazó”, comentó.

Finalmente, mientras la causa todavía no se esclarece por completo, Damiani sentenció convencida frente a Ángel de Brito: “Es obvio que la mataron”.