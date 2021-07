Fuertes repercusiones por el último posteo de Gladys La Bomba Tucumana

Gladys La Bomba Tucumana generó una lluvia de comentarios por el exceso de filtros utilizados en la foto que publicó en su último posteo de Instagram.

La publicación hacía alusión a una cartera que sorteará para sus seguidores, pero que terminó generando varios comentarios de los usuarios que no entendían si era ella la protagonista de la foto. Las repercusiones motivó una aclaración de la propia cantante tropical sobre la foto ante los comentarios que recibía.

"¡Sí chicos, es mi prima! Qué les pasa, Dios mío, ¿Dónde no soy yo?¿Dónde por un filtro, que todo el mundo usa en el rostro, soy otra? Dejen de joder", sentenció con ironía.

Recordemos que el fin de semana, en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, Gladys no pudo evitar las lágrimas al recordar a su hermana Olga, quien falleció por el coronavirus: "Me tocó perder a mi hermana que todavía hasta el día de hoy no lo puedo creer, para mí no es cierto, me niego completamente a esa realidad que me pasó a mí y a mucha gente en el mundo".

"Ponerle garra, considero que Dios me hizo una mujer extremadamente fuerte, y estoy sola porque no tengo a nadie en esta provincia. Soy de Tucumán y tengo todo allá, mi vida, mi casa, mi madre", resaltó la artista.

Para finalizar, se refirió a los mensajes que recibe en las redes: "Hay cosas en las redes que escriben que dañan, yo no le hago mal a nadie. Cuando es gratuito, feo y del lado oscuro, a veces hace daño".