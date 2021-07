Fede Bal adelgazó más de 10 kilos y enseñó con orgullo su cambio físico

Una vez más, Federico Bal sorprendió a sus fanáticos con el contenido que compartió en sus redes sociales. Esta vez, para dar buenas noticias. Desde Mendoza, el actor subió una postal para enseñar con orgullo su cambio físico tras haber adelgazado más de 10 kilos.

"No hay excusas. Ni frío. Ni mucho calor. Ni el 'no tengo tiempo'", comenzó diciendo en la publicación que cosechó miles de 'me gusta'. "No hay excusas cuando uno elige cuidarse la salud y verse bien. 14 kg menos y un enorme amor y cuidado por mi bienestar, tanto físico como mental. Salud, paz interior y gratitud", agregó.

Junto a la instantánea, el hijo de Carmen Barbieri subió un video corriendo al costado de la ruta y el contenido fue muy bien recibido por los internautas. Varios famosos le dieron el visto bueno y lo apoyaron. Georgina Barbarossa, Roberto Moldavsky, Micaela Vazquez, Nacho Sureda e incluso su mamá, fueron algunos de los que le dejaron sus palabras de aliento en la publicación.

En mayo, Bal había contado que había subido 20 kilos tras el cáncer de colon que le detectaron. "Me enfermé, me relajé y engordé por el tratamiento", explicó en aquél entonces.

Fede Bal y su duro entrenamiento para bajar de peso

"Preparándome para algo grande que se viene, con más de 5 kg menos me siento más sano, feliz y por sobretodo volviendo a quererme; y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 am de lunes a viernes, sin excusas", señaló en aquella misma publicación.