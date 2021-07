A una semana del debut, Sabrina Rojas se bajó del programa de Karina Mazzocco: el motivo

Sabrina Rojas sorprendió a todos al sumarse como panelista en el programa “A la tarde” (América), el ciclo conducido por Karina Mazzocco y que a una semana del debut ya tiene la baja de Rojas.

El viernes, la actriz faltó al flamante ciclo y comenzó a circular el rumor de su renuncia. Y ahora Pablo Montagna confirmó en LA NACION que luego de pensarlo, Sabrina se comunicó con la producción del magazine para dar por finalizada su trabajo, tras haber participado solo en cuatro emisiones.

Sabrina Rojas.

A la hora de ahondar en detalles sobre su renuncia, la artista se limitó a decir: “No tengo nada más que agregar porque es eso, ya me despedí de mis compañeras, hermosas, y de todos con la mejor de las ondas, incluida la producción. Me súper entendieron, es eso. Yo soy muy de guardarme, no ando paseando por los programas, soy un poco vaga para eso, pero seguramente vaya algún día al programa a despedirme, o no, no sé. Pero quedó re buena onda. Mientras tanto, la idea es después ponerle toda la energía a Desnudos -su obra de teatro-, que si Dios quiere arranca el 16 de septiembre”, declaró.

Antes de su renuncia al programa de Karina Mazzocco, Sabrina Rojas había dado indicios del motivo de su pronta baja. “Estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio. Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver en horas pico. Terminó llegando a las ocho menos veinte y se me está complicando con eso”, anticipó la artista días antes de su renuncia.

Según el medio mencionado, la silla de Rojas será ocupada por el relacionista público Gabriel Olivieri para completar el panel, del que ya son parte Ezequiel Campa, Florencia de la V, Sabrina Rojas, Diana Deglauy, Débora D’Amato y Cecilia “Caramelito” Carrizo.