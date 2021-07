La filosa predicción de Marcela Tauro sobre el futuro de Jorge Rial

Marcela Tauro lanzó una filosa predicción sobre el futuro laboral de Jorge Rial. Recordemos que el conductor renunció recientemente a TV Nostra y quedó fuera de laa televisión. A su vez, la periodista terminó en malos términos con su colega trasa un sonado cruce frente a cámaras.

En diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Tauro aseguró categórica: "La historia de Rial con Intrusos no sé terminó me parece". Luego aclaró que le parece notable el trabajo que están haciendo Rodrigo Lussich y Adrián Pallares como conductores del legendario programa de chimentos. "También es cierto que a los chicos les va fantástico. Quizás para el 2022 vuelva”, consideró Marcela sobre la chance de que Jorge vuelva al ruedo al frente de Intrusos.

Además, la periodista opinó sobre el abrupto final del ciclo de actualidad que condujo por poco tiempo Rial: “A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa. Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él. Hay que ver cómo lo paso él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la vi a Marina (Calabró) y ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró”.

Finalmente, Marcela Tauro habló de su traumática salida de Intrusos (América). “Yo me merecía otro final en Intrusos, no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque nos terminamos matando sino”, haciendo alusión a la discusión que tuvieron en vivo con Jorge Rial en mayo del 2020 y que derivó en su renuncia al ciclo tras 17 años de trabajo.