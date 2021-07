Una ex concursante de Masterchef Celebrity regresaría para la tercera temporada

A casi un mes del final de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, ya comienzan a sonar algunos nombres para la tercera temporada del exitoso reality culinario de Telefe. En esta ocasión, no se trata de un participante sino de quien sería host digital del ciclo conducido por Santiago del Moro. Quien encabeza la lista es Daniela La Chepi, ex participante del certamen.

Laura Ubfal contó en su sitio web que la influencer es el nombre que más suena para ocupar el lugar que estuvo bajo el mando de Flor Vigna en la primera entrega y de Federico Bal en la segunda.

En el caso de que La Chepi finalmente acepte la propuesta, será la encargada de mostrar todo lo que ocurra detrás de cámara, con contenidos exclusivos y entrevistas a los participantes.

Recordemos que a principios de julio, La Chepi anunció que formaría parte de Polémica en el bar, el ciclo que conduce Mariano Iúdica en América TV. La humorista firmó contrato para cambiar de canal. De hecho, compartió en sus redes una foto del momento que ponía "el gancho". Finalmente, La Chepi no debutó en el programa y borró el posteo.

Para evitar especulaciones, la instagramer aclaró qué pasó. "Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar: si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América", contó en diálogo con la versión online de la revista Paparazzi.