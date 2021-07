Los rumores de infidelidad que pusieron en jaque la relación de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo

A pesar de que su vida parece perfecta, durante varios años los rumores de infidelidades pusieron en jaque la relación entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Algo que es muy natural que suceda cuando los protagonistas son figuras mundialmente conocidas.

Esta semana, los supuestos rumores de infidelidad volvieron a salir a la luz luego que en el programa A la tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. En el ciclo debatieron sobre la pareja "perfecta" que mantienen hace más de 15 años el futbolista y la rosarina.

Durante la charla, la panelista Débora D’Amato mencionó algunas situaciones que atravesó la pareja y quiso dar a entender que no todo es color de rosas. "Se ven poco. Antonella mil veces la pasó mal. Hubo publicaciones que no estuvieron buenas y él se mandó las suyas", disparó, dando a entender que en algún momento el Capitán de la Selección le fue infiel a su pareja.

Tras las repercusiones por lo sucedido en el programa de América, repasamos algunos de los testimonios de mujeres que aseguraron haber tenido algún tipo de vínculo con el jugador.

Sabrina Ravelli

Sabrina Ravelli. Foto: Instagram @sabri_ravelli.

"Messi no se bancó un no", había declarado la actriz, quien aseguró haber sido "acosada" por el futbolista en varias oportunidades. Desfiló tanto por los programas de televisión contando lo sucedido que hasta Moria Casán la tildó "buchona" y de "buscar prensa".

¿Cómo empezó el contacto entre Lionel y Sabrina? "Yo estaba en una relación con mi ex, Neri Cardozo, y él lo conocía por jugar en la selección. Salíamos en grupo y nos pasábamos entre todos los MSN. Estando con Neri, le hablaba desde mi MSN. Cuando desapareció Neri, Messi siguió hablándome. Me decía: ¿cómo está la chica más linda?", contó Ravelli.

Luego, se difundieron imágenes que los muestran chateando. "Date una vueltita que me voy", se ve que La Pulga le escribe al despedirse.

Andrea Rincón Andrea Rincón. Foto: Instagram @andrearincon_top.

La actriz siempre dijo que su único affaire con un jugador fue con Lionel Messi: "Con Messi la pasé muy bien, a mí una persona jamás me va a atraer por la apariencia. Él es buen pibe. Messi me gustó como persona. Me invitó a Barcelona pero no fui. Tiene aguante en la cama, por algo porta el diez en la camiseta", aseguró.

"Sólo tuve algo con Messi y ¿por eso soy botinera? Ellos nos vienen a buscar a nosotras. Ellos son los que vienen a buscar a las modelos", afirmó. "Quiero a un hombre con perfil bajo. Me atrae más un actor que un jugador de fútbol", concluyó.

Xoana González Xoana González. Foto: Instagram @xoanaoficial.

La modelo argentina se presentó en El valor de la verdad y fue contundente. "Pasó hace muchos años. La verdad que era muy chica. Sabía lo que hacía", afirmó. "Venía bien, pero sentí que me acosté con un muerto", bromeó Xoana sobre su experiencia con Messi.

Según explicó en el programa se conocieron en un evento público. Uno de los guardaespaldas del argentino se acercó a ella para decirle que el futbolista quería conocerla. "Creo que ni siquiera se acuerda de mi nombre, pero fue una linda noche. Hubo bastantes goles, fue un empate", comentó la modelo.

Larissa Riquelme

La modelo paraguaya aseguró que Lionel le ofreció dinero a cambio de sexo. "Si te contara quién me ofreció dinero para tener sexo. El mejor futbolista del mundo", confesó Riquelme en el programa chileno Trepadores. "No soy una mujer fácil, jamás me vendería por sexo. No soy una bombachita veloz", aseguró dando a entender que no aceptó la propuesta del astro.

Lucina Salazar Luciana Salazar. Foto: Instagram @salazarluli.

El encargado de dar a conocer el supuesto affaire fue el periodista Marcelo Polino al aire en su programa Los especialistas del show. "Fue hace mucho, en 2010 cuando ella estaba en el teatro con Nito Artaza. Un día Luciana estaba chateando con él en su camarín y yo le digo: '¡Estás chateando con fulano!'", lanzó.

Más allá de que Salazar no quiso dar más detalles de esa supuesta relación, Polino había dejado en claro, un tiempo atrás, en tono misterioso: "Lo que pasa es que esta persona estuvo siempre comprometida y tuvo un impasse en ese momento. Lo que ocurrió fue que cuando el padre del futbolista en cuestión se entera de que se estaba relacionando con Luciana, le cambia todos los teléfonos".