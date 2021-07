El emotivo regreso al teatro de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras el derrumbe en Miami

Anoche se produjo el regreso al teatro de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, con la obra Una semana nada más, tras el durísimo momento que tuvieron que enfrentar en Miami. De milagro la pareja logró salir del edificio que se derrumbó. Hasta el momento fueron confirmadas 97 víctimas fatales, entre las que se encuentran ciudadanos argentinos.

Al concluir la función de la obra, los actores brindaron una conferencia de prensa y hablaron de lo que experimentaron y de cómo están recibiendo ayuda profesional. "Estamos agradecidos a la gente que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Fue muy emotivo", dijo el actor, en referencia a cómo vivió la conexión con el público en esta función tan especial.

"Estoy tratando de entender lo que nos pasó y lo que hemos vivido. Todavía no me siento preparado para hablar. Creo que nunca vamos a poder hablar de lo que vivimos, no encontraría el lugar donde sentarme a hablar de eso porque hay mucha gente que no lo pudo contar, y acompañamos en el sentimiento a esas familias. Rezamos por ellos, sabemos lo que es tener pérdidas", añadió el actor, en alusión tanto a la inesperada muerte de su hermano Santiago en diciembre de 2016 y al fallecimiento en octubre de 2020 de Hugo Accardi, padre de Gimena, a causa del coronavirus.

Vázquez y Accardi a la salida de la función. Foto: Gerardo Viercovich / La Nación

Por su parte, Accardi mencionó que están recibiendo ayuda profesional. "Como siempre que nos han tocado vivir experiencias no tan buenas, para poder levantarnos y vivir, hacemos terapia para reforzarnos", expresó.

"Estamos bien y juntos. Pensamos en atrasar el reestreno pero sentimos que íbamos a estar bien, nuestro equipo es contención total. Tampoco es que ya pasó, tenemos respeto por la situación", declaró.

Finalmente, aclararon que no iniciarán acciones legales contra los dueños del hotel. "Debemos ser los únicos. Sí nos interesa que se haga Justicia y entender por qué pasó", concluyó.