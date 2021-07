El filoso reproche del hijo de Jimena Barón a Marcelo Tinelli: "Sos un mentiroso"

El hijo de Jimena Barón suele acompañar a su mamá al estudio de ShowMatch. Anoche, Momo regresó a los estudios de El Trece y decidió reclamarle en vivo a Marcelo Tinelli una promesa no cumplida por parte del conductor.

Todo comenzó cuando Tinelli presentó una reconocida marca de bicicletas: "Una la va a disfrutar Momo", comentó. Sin embargo, el pequeño retrucó rápidamente: "¡Dos!".

"Las entregas se van haciendo de a una. Esta semana, una; y si te portás bien, otra que te la voy a llevar yo personalmente a tu casa o la pasas a retirar por acá", argumentó. Pero no conforme, el niño sentó postura: "¡Mentiroso, son dos! Hoy me llevo dos".

"Dale la bicicleta grande y la chiquita si no me trata de mentiroso. Está la mamá atrás gritándole que me pida la grande, está todo armado esto", cerró Tinelli. Después de "negociar", Momo se fue feliz con dos bicis, una para su mamá.

Recordemos que ese mismo día, Barón mostró a su hijo mientras almorzaba. El pequeño está enojado y no la acompañará a La Academia esa noche. "¿Estás enojado? ¿Con Marcelo? ¿Por qué no te dio la bicicleta?", le consultó la cantante. Momo respondió que "Sí". Y Jimena bromeó: "Huelga. No sé de quién habrá sacado este carácter".