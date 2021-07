Yanina Latorre, polémica: "El problema son los lugares humildes, donde comparten el mate"

A principios de junio, Yanina Latorre viajó junto a su familia a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el coronavirus. Debido a las restricciones que aplicó el Gobierno a los vuelos que llegan del exterior, la panelista de Los ángeles de la mañana quedó varada en esa ciudad.

Si bien hace días que viene cuestionando a Alberto Fernández por esta situación, los festejos en el Obelisco por el titulo obtenido por la Selección Argentina en la Copa América hicieron que volviera a arremeter contra el mandatario.

"¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico (sic), ¿en el Obelisco no te contagias? ¿Serías tan amable de explicarme?", había dicho el domingo Yanina Latorre.

Ahora, en un móvil para Los ángeles de la mañana desde Estados Unidos, la panelista defendió su posición y contó que su marido, el comentarista deportivo Diego Latorre, se sometió a distintos controles al arribar a la Argentina, por compromisos laborales. "Lo buscaron a Diego a ver si estaba en casa, dos veces", acusó Yanina.

Fue entonces cuando expuso su mirada con una polémica opinión: "El problema no son los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender de quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate, lo comparte, no usa barbijo", declaró.