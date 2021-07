Romina Malaspina tiene un inesperado nuevo trabajo y ya da clases online

Hace unos meses, Romina Malaspina abandonó el mundo del periodismo para enfocarse en su carrera musical música. Sin embargo, la modelo ahora sorprendió a todos con un inesperado trabajo ya que desembarcó en el mundo de las finanzas y ya da clases de "introducción al mundo de las criptomonedas" en la red.

“Hay mucha gente que quiere empezar de cero, háganme saber si necesitan algo y puedo hacer un vivo o una transmisión por Twitch para que aprendan. Esto es increíble, es lo que se viene y hay lugar para todos”, comentó recientemente Malaspina a través de sus stories de Instagram.

Luego agregó: “No se preocupen si no se metieron a esto de las cripto aún, lo importante es que tengan curiosidad. Obviamente el tren de bitcoin ya pasó, pero sí sirve comprar monedas que están mas baratas”.

Sobre su flamante ocupación, Romina Malaspina comentó: “Ustedes ya me conocen, saben que soy un bicho nocturno, a esta hora me pongo a hacer cursos, estoy comprando y vendiendo criptomonedas. Hoy me desperté y la mayoría de las monedas de mi portafolio estaban en suba. Ahora, están en baja. Esto no es malo, el mercado de criptomonedas se mueve constantemente, la clave es comprarlas cuando bajan, y cuando suben venderlas y comprar otras. Eso es básicamente lo que yo hago con mis criptomonedas”.