El fuerte programa al que quiere sumarse Marcela Tauro tras el final del ciclo de Alejandro Fantino

Tras la decisión de Alejandro Fantino de terminar con Fantino a la tarde para hacerse cargo de la conducción de Intratables (América), Marcela Tauro quedó sin trabajo ya que no formará parte del nuevo ciclo de Karina Mazzocco. La periodista habló sobre su futuro laboral y confesó el fuerte programa al que le gustaría sumarse.

“En América sigo. Armaron otro equipo porque Ale se fue a Intratables y está bien. Es lógico que se termine el programa y termine el equipo”, comentó Tauro sobre su actual situación en diálogo con Los ángeles de la mañana (El Trece).

Luego agregó: “Fantino me llamó para decirme que le habían dado el horario de Intratables y lo estaba pensando. Dijo que era un desafío para él. Yo lo vi feliz, si es lo que tenía ganas de hacer me parece bárbaro. La tele es así, ¿me voy a poner a protestar?”.

Además, la periodista expresó que ya sabe cuál es su destino en la pantalla chica, pero que por el momento no lo pude anunciar. De todas formas, expresó que le gustaría sumarse a LAM para trabajar junto a Ángel de Brito. “Si hay algo que me gustaría, mi asignatura pendiente es trabajar con vos en algún momento. Es algo que visualizo para cuando se pueda dar”, expresó Tauro para asombro del conductor que automáticamente la invitó a sumarse a su ciclo.

Finalmente, Marcela Tauro desmintió su vuelta a Intrusos (América). “En Intrusos no me necesitan, les va muy bien a los chicos. Yo no tengo problemas con nadie”.