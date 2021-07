La inesperada propuesta de una conocida exvedette para Jorge Lanata: "Aquí estoy, llamame"

Hace poco más de diez años, la exvedette paraguaya Dallys Ferreira muy presente en programas de televisión y realities de nuestro país. Tras participar en ciclos como La peluquería de Don Mateo y Patinando 2008, ambos en la pantalla de eltrece, y haber protagonizado tapas de revistas y temporadas en Villa Carlos Paz; Ferreyra volvió a su país y ahora reapareció en escena con una inesperada propuesta para Jorge Lanata.

En Paraguay, Ferreira se dedicó a estudiar periodismo y fue madre. Lo que pocos sabían es que su sueño es hacer periodismo de investigación junto a Lanata. Entrevistada por Juan Etchegoyen para un vivo de Instagram, Dallys habló de su trayectoria en Argentina y de su presente a cargo de la conducción de un programa de televisión en su país.

Dallys Ferreira y Jorge Lanata.

“A mí me gusta el periodismo de investigación, no soy de tener ídolos pero si tengo referentes. Trato de seguirlos. Me gusta Lanata, pero más que por él, por su trabajo. Me gusta un caso que impacte, buscar qué hay detrás de esa noticia”, expresó la exvedette. A la vez que aclaró que no tuvo oportunidad de conocer al conductor de Periodismo para todos (eltrece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Entonces Etchegoyen no dudó en decirle a Dallys Ferreira que le hable a Jorge Lanata. “Mirá, Jorge, vos te estás perdiendo tu gran oportunidad de poder trabajar conmigo. Aquí estoy, llamame. ¿Qué estás esperando? Vamos a hacer picos de rating juntos, una dupla increíble. Yo me voy a encargar de ir a ese pueblo, o a esa ciudad en busca de esa historia. Después te paso mi WhatsApp”, enfatizó entre risas la entrevistada.