Picante comentario en Intrusos sobre la China Suárez: "No sabía que era tan malquerida"

Benjamín Vicuña le dedicó el sábado pasado un tierno mensaje a la China Suárez, con quien lleva cinco años y medio de amor y tiene dos hijos, Magnolia y Amancio. "Esos ojitos", escribió el actor, junto a una foto de ambos, dejando plasmado el amor que se tienen e intentando desmantelar los rumores de crisis.

Tras las repercusiones en los medios, Rodrigo Lussich se mostró sorprendido al leer la cantidad de polémicos mensajes que recibe la pareja, sobre todo los dedicados a la actriz.

"Acá, en Caras, replican una foto de Benjamín Vicuña y la China Suárez en la que se los ve felices. Para muchos fue una señal de reconciliación, porque hubo mucho rumor de crisis. Pero miren con el infierno que se encuentran estos dos, que están tan contentos de contarle al mundo que están felices", comenzó diciendo el periodista, en la versión nocturna de Intrusos.

"La gente los arruina y les dice 'es una fachada, él es mucho mayor que ella', 'los ojos de Vicuña no son de felicidad, ¡qué careta son!', 'che, avísenle a la cara de Vicuña que sonría, que la venenosa necesita aparentar', 'dos hipócritas', 'una cueva para la zorra', 'paltera oportunista'", comentó Lussich.

Finalmente, y luego de debatir el tema con sus compañeros, Lussich concluyó con contundencia: "Para muchas mujeres es una rompehogares, le dicen 'la paltera oportunista' y 'una cueva para la zorra'... ¡Lo que no le dicen! Yo no sabía que la China era tan malquerida en las redes… La gente no banca esa relación".