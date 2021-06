Masterchef Celebrity: la decepcionante preparación de Georgina Barbarossa

MasterChef Celebrity se encuentra en instancias definitorias. En este sentido, el truque regresó al reality culinario, obligando a los participantes a cambiar minutos del valioso tiempo por elementos para la preparación.

Georgina Barbarossa fue la primera. No entendió la consigna y "regaló" tiempo de más. "60 es 60 menos que los 90, ¿no? O sea, si gasto 60, ¿me quedan 30 para cocinar?", preguntó la actríz preocupada. Y, cuando el conductor del programa le confirmó que había interpretado mal, exclamó: "¡Ay no! Me di cuenta ahora… ¿Puedo repetir?".

Pero la mala noche no terminó ahí. El plato que preparó no obtuvo las mejores críticas del jurado. "Me enoja porque no te concentraste en la subasta y me enojo otra vez porque no trajiste nada del mercado: tendrías que haber traído pan, vegetales, algo para hacer escabeche... aún así el sabor está. No es para aplaudir", afirmó Germán Martitegui.

"Es tan escaso el plato... vestidas con esas botellas no sabíamos si era un cumpleaños de quince o un after. En la cocina no había nada. Estaba la carne y vos disfrazada. ¡Olvidable!", compartió Damián Betular sobre el yacaré a la cacerola con papines.