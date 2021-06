La inesperada teoría sobre el escándalo de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity

El martes pasado, Claudia Fontán protagonizó una polémica en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando se le cayó una preparación al suelo y la puso en la comida. Además, le mintió al jurado y fue snacionada. El video del desliz se hizo viral, pero un detalle llamó la atención de la periodista y Victoria "Juariu" Braier. “¿Ya hablaron de que la Gunda tiene puestos unos anteojos y al lado de ella hay otros anteojos?”, comentó en su cuenta de Twitter.

A partir de ahí, en la red surgieron todo tipo de versiones. Algunos consideraron la posibilidad de que hubiera un “ayudante” a su lado al momento del incidente. Mientras otros señalaron que la actriz siempre usa dos pares de anteojos. “Siempre se los cambia cuando va a leer recetas”, sostuvo una usuaria.

Sin embargo, un internata fue por una teoría más inesperada: “La explicación: una Gunda del futuro volvió para evitar la caída del plato, pero llegó tarde y trató de arreglarlo juntándolo. La Gunda del presente, sin anteojos, no pudo verla y por eso después negó rotundamente haber juntado comida del piso. No veo otra explicación posible”.

Sobre el percance que adquirió gran notoriedad en los medios, Fontán expresó en Intrusos (América): “Es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios te juegan una mala pasada y me puse en blanco. Ya no importa cómo hayan sido las cosas. Lo vi con mi hija y ella se reía. Me fui a la banquina. Me veo y no lo puedo creer. Pero esto sigue”.