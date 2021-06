Accidente hot: Karina Jelinek mostró de más en pleno vivo de Instagram

La visita de Karina Jelinek a Los Mammones sigue dando de qué hablar. Tras el programa emitido el pasado 19 de mayo de 2021 por la pantalla de América, la mediática se llevó de regalo las paletas personalizadas con las que cada invitado responde al cuestionario "Las 24 de las 24".

Con esos souvenirs, Karina realizó un vivo desde su cuenta de Instagram para responder a las preguntas de sus seguidores. "Miren lo que me traje ayer del programa de Jey Mammón. Miren, me regalaron esto con mi cara, que dice sí y no", comentó la modelo mientras mostraba las paletas. "Me regalaron esto con mi cara, y ahora con las preguntas que ustedes me hagan, voy a responder 'sí' o 'no'", concluyó Jelinek. Pero, al momento de hacer esas declaraciones, a Jelinek se le corre la bata, dejando ver al descubierto totalmente su lola derecha.

Tras el accidente hot protagonizado por la mediática, fue Ángel de Brito quien se burló de lo sucedido. "Tengo una pregunta @Karijelinek, ¿alguna vez se te escapó algo sin querer?", indagó el conductor de LAM, generando decenas de respuestas.

Ante las repercusiones, fue el mismo Jey Mammón quien mostró el video en su programa de anoche. "El video es de Karina Jelinek. Se llevó las paletas porque se las regalamos. Amo cómo lo explica. Estaba en pechos. Está blureado por nuestro horario especial de las 20:30", lanzó entre risas Jey, mientras que Malena Guinzburg -panelista invitada- dijo que a ella no le dieron las paletas cuando fue entrevistada "por miedo a que haga lo mismo".