La catarata de memes que dejó la descalificación de Alex Caniggia de MasterChef

Desde hace días se sabía que Alex Caniggia había sido descalificado en MasterChef Celebrity. Lo que no se tenía claro era el motivo y anoche, finalmente, se develó el misterio. El mediático no se presentó a la gala de eliminación y el jurado optó por dejarlo afuera de la competencia.

"Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado", anunció Santiago del Moro, el conductor del ciclo al inicio.

Acto seguido, se les presentó a los participantes el desafío de la noche. Los cocineros debieron preparar una versión mejorada del clásico plato mollejas al verdeo con papas noisette. A pesar de las grandes expectativas que había en el estudio, ninguno de los presentes logró conquistar el paladar de los exigentes chefs.

Finalmente, al ver el bajo rendimiento de los concursantes y ante la ausencia de uno de ellos, anunciaron la sorpresiva decisión. "El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es... Alex Caniggia", indicó Damián Betular.

"Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche", explicó Germán Martitegui.

Los internautas siguieron minuto a minuto la emisión y en Twitter, expresaron su dolor por la partida del mediático del reality. Allí compartieron diversos memes y aquí te dejamos algunos de los que están circulando.