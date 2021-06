Jujuy Jiménez levanta la temperatura del otoño con fotos en bikini

Este domingo, Sofía Jujuy Jiménez levantó la temperatura del otoño con una serie de fotos en bikini captadas en una terraza. La modelo y conductora tiene más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram y causó furor con las sensuales postales.

"Me dejas sola en la terraza, con un poquito de sol y pasan cosas. Empiezo a sentir esa coreo bebeeeee", escribió Jujuy Jiménez en el epígrafe del posteo que cosechó más de 91.000 likes y decenas de comentarios elogiosos, no solo de sus fans, sino también de colegas, amigos y artistas como Leticia Brédice, Flor Vigna y Andy Mc Dougall.

La modelo de 30 años luzó un conjunto de tiro alto y cavado, con un colorido estampado. De esta manera, Jujuy aprovecha los últimos días soleados y templados, previos a la llegada del invierno.

Actualmente, Jiménez se está luciendo como participante de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). donde se convirtió en tendencia hace unos días por su imitación de la Rosalía.

Con respecto a la repercusión de su performance, Jujuy comentó entre risas: “Encima mi nivel de caradurez es hermoso… Me escribió un fan club de la Rosalía, no me acuerdo cómo se llamaban y le pedí si podemos hacer que la Rosalía me haga imitación, ¿me entienden? Necesitamos su opinión”.