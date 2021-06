Stefi Roitman reveló cuándo se casa con Ricky Montaner: la lista de invitados internacionales

Este sábado, la actriz y conductora Stefi Rotiman estuvo como inviatda en PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí anunció que en enero de 2022 se casará con Ricky Montaner.

Además, Stefie reveló quiénes serán los invitados internacionales a la boda. "Marc Anthony, Sebastián Yatra, Lali Espósito, Tini Stoessel, son los amigos. Espero que Ricky no se enoje", deslizó Roitman.

Todaviá no está determinado dónde será la celebración, aunque las opciones que se bajajan son México, República Dominicana y Argentina.

Al hablar de su romance con el popular cantante, Stefi recordó el origen de su historia de amor. "Me reaccionó a una historia con un corazón y le respondí con un emoji (hizo el gesto de las manos que se chocan que se suelen usar para graficar el 'por favor'). Ahí me puso ‘ey guapa’ y me escribió: ‘Para que sepas, soy el soltero y menos guapo de los dos’. Ahí arrancó un ida y vuelta con mucho dalay", dijo.

Luego agregó: "Cuando él me reacciona, yo estaba con la cabeza en otra cosa. Fue una respuesta de respeto. Por Instagram quedó en eso. Yo me separo, empiezo a hablar con él 24x7 y él viaja a verme. No hubo sexting. Es una herramienta a la distancia que no aplique porque no me daba. Cuando vino es re loco porque sentís que lo conoces".

Finalmente, remarcó: "No pensé que me iba a casar con él. Desde ese viaje literalmente nunca nos separamos. Fue muy fuerte, nunca me había pasado algo así. Nos casamos en enero de 2022. Los suegros se conocieron hace poco y hubo videollamadas de por medio".