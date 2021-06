Luis Ventura rompió el silencio y destruyó a Jorge Rial tras el final de TV Nostra

Durante mucho tiempo, Jorge Rial y Luis Ventura fueron aliados laborales y grandes amigos. Pero el vínculo terminó hace algunos años, y siguieron sus carreras por separado. El viernes de la semana pasada, Rial anunció su renuncia frente a cámara a TV Nostra (América), y su colega dio su impresión sobre el abrupto final del ciclo.

En diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina, Ventura no dudó en destrozar a Rial con un filoso comentario. “A mí no me sorprendió. Lo que siempre digo es que hay que respetar la fuente de trabajo y que los puestos de los compañeros. Cada uno tiene su manera”, señaló en relación a la situación en la que quedaron los panelistas del fallido envío de actualidad y política.

Luego agregó contundente: “A mí no me sorprendió. Me pareció inevitable el final... Cuando te dan la formación de la Selección ya te imaginás cómo va a jugar ese equipo en función de los jugadores que hay en la cancha. Esto es lo mismo. ¿Cuántos programas en ese horario del prime time orientados a la política hay? La realidad es que Jorge buscó ese soporte político. Mete a (Matías) Morla en los dos primeros programas, que le miden muy bien, y el tercero lo hace con Santiago Cafiero, y le va muy mal. Él fue a buscar eso y terminó haciendo una especie de Intrusos a la noche. Y esa no era la idea, porque él no quería hacer un ciclo de espectáculos y por eso se fue de Intrusos. Él lo que quiere es meterse en el mundo de la política y la política no lo toma. Esa es la verdad”.

En otro tramo de la charla, sin nombrar a Rial, expresó qué es lo que se siente al verse traicionado: “Cuando uno es apuñalado por la espalda por alguien que uno quiere, no puede perdonar, porque esa persona se aprovecha de la confianza, se aprovecha del descuido... Al considerar incondicional el cariño de quien tiene al lado no mide si el otro le está sacando ventaja o no, y si me la saca no me importa si se da dentro de un cuadro de amor y de cariño. Por eso, las traiciones cuando uno no las espera, duelen más”.