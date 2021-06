Este sábado en PH, destaparon un desconocido romance de Cristina Fernández de Kirchner

El paso de la exmodelo y conductora Teresa Calandra en PH, Podemos Hablar (Telefe), dejó algunos llamativos momentos, entre ellos la confesión de un desconocido romance de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Calandra mencionó en el ciclo de Andy Kusnetzoff que ella es de La Plata, y allí el conductor aprovechó para preguntar: "Vos fuiste al colegio con Cristina Kirchner, ¿no?". A lo que la invitada respondió: "Sí, compañera mía fue Cristina Kirchner".

Luego agregó: "Era del grupo de mi hermano, porque estaba de novia con un amigo de mi hermano". A lo que Kusnetzoff retrucó: "Qué fuerte eso, no le conocimos otro novio a Cristina que no fuera Néstor", dijo refiriéndose al expresidente de la Nación fallecido en 2010.

Mirando a cámara, Calandra completó: "Todos tuvimos un noviecito de toda la secundaria. Hola Diego, un besito. Y ella (por Cristina) salió con un amigo de mi hermano. No éramos amigas".

Cuando Andy le consultó si había vuelto a ver a Cristina, Teresa contestó: "La volví a ver cuando fuimos con Roberto Giordano al sur. No me olvido más que Roberto, a cada provincia que íbamos decía 'estamos en la provincia del futuro presidente de la Argentina. Y bueno, en ese momento el marido era Gobernador y ella senadora y ahí nos saludamos pero no volvimos a vernos".