En pleno derrumbe de ShowMatch en el rating, Marcela Feudale habló del posible declive de Marcelo Tinelli

Antes del comienzo de la nueva temporada de ShowMartch, su histórica locutora, Marcela Feudale, anunció su salida después de tres décadas de trabajo en el ciclo.

En una entrevista con Palo y afuera (TNT Sports), Feudale señaló que su rol en el programa de Marcelo Tinelli siempre fue "acotado". Además, contó que no ve ShowMatch en televisión. “Necesito de otra cosa. No lo veo. ¡No lo puedo ver! Tampoco tengo la cultura, pero creo que no lo puedo ver porque me voy a angustiar, fueron 30 años. Tengo miedo de que me dé una cosa de que tengo que ir, y siento que no tengo que ir, porque tengo la necesidad de no ir. Entonces no quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas”, expresó la locutora.

En pleno derrumbe de ShowMatch en el rating, cuando Feudale fue consultada sobre la posibilidad de que Tinelli sea "apagado" por la gente como Jorge Rial, ella respondió: “No sé si la tele te prepara para eso; me parece que uno lo hace. Marcelo es un tipo muy inteligente, está rodeado de afecto, tiene un montón de hijos, su mujer, tiene una vida preciosa. Él puede llegar a ser un gran productor de televisión más allá de ser la figura de un programa. Nunca va a dejar de ser la figura que fue”.

Finalmente reflexionó: “Nunca vamos a dejar de ser los Rolling Stone, más allá de que la vida te lleve por otro camino y sea distinto lo que hagas sin la repercusión de entonces. Lo mejor que puede tener un comunicador es saber que los tiempos cambian. Hay lenguajes, vocabularios y actitudes que hacen que uno envejezca con el producto y es parte de la vida y el juego”.