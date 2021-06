Con total franqueza, Cristina Pérez habló de su decisión de no ser madre

Este sábado, Cristina Pérez estuvo por primera vez como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe). Allí, la conductora reveló algunos detalles de su vida personal que llamaron la atención, dado que la periodista es muy reservada. Por un lado, comentó entre risas cómo toma los eternos rumores de romance con su compañero Rodolfo Barili, y el impacto que tienen a la hora de tener una cita con un hombre.

Pero también hubo espacio para una reflexión más íntima cuando la conductora de Telefe Noticas reveló los los motivos por los cuales decide no ser madre. "Es más posible en mi vida que llegue a casarme a que llegue a ser madre. Yo no siento la vocación de ser mamá, no es lo que me nace. Y por suerte pude actuar con libertad. Ahora no tanto, pero antes una mujer era mirada como un monstruo si no quería tener hijos”, expresó la periodista.

Luego agregó: "El cuerpo de la mujer no debe ser una zona de intervención de los demás. Es una zona donde nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra capacidad de expresarnos, de placer y de ser libres también. La maternidad es algo que viene impuesto y yo creo que tiene que ser algo que tengamos que elegir. Afortunadamente, ahora las chicas lo tienen más asumido. En otra época y cuando yo era más jovencita era una presión, era antinatural para otros”.

Sobre el impacto de su decisión personal en sus relaciones, la conductora contó: "Me separé dos o tres veces porque ellos querían tener hijos. Pero no quiero tomarlo como costo, sino como una elección de vida. Es un derecho de ellos querer tenerlos y los respeto. Yo entregué mi vida a mi profesión porque siento que es el gran amor de mi vida y porque no tuve esa sensación o esas ganas de ser mamá”.

Recientemente, durante una charla de Cristina Pérez con estudiantes que fue compartida por Infobae, la periodista aseguró: "Yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana, y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que aquello que elegimos es algo por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro o cinco de la mañana".