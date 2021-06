Jorge Rial anunció que tendrá un nuevo programa: "Gracias. Feliz de volver"

Jorge Rial anunciaba a finales de mayo el final de Tv Nostra, el nuevo programa que encaró por la pantalla de América. Muy afectado por la noticia, el periodista había dicho: "Cuando decidí dejar Intrusos, dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere para arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Lo hice feliz de la vida. Esta fue una apuesta personal creyendo que la circunstancia daba para meterse en la política a través de la ironía. No lo logré. Es responsabilidad mía. Me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo sé todo".

Luego de la noticia, comenzaron los rumores sobre que Rial podría mudarse a otro canal de noticias para tener un nuevo programa: C5N. Pero, el conductor se encargó de descartarlo de lleno.

Poco más de un mes después del final de Tv Nostra, el periodista confirmó que ahora sí ya tiene un nuevo desafío laboral. Conducirá El sonido de la realidad, un ciclo que se emitirá en las tardes de Radio 10.

Motivado con el proyecto, Rial compartió esta mañana en su cuenta de Twitter: "Gracias!!!! Feliz de volver a la radiooooooo".

Recordemos que debido a las restricciones impuestas por la pandemia, durante el 2020 el periodista se mantuvo gran parte del año trabajando desde su casa y su último paso por la radio fue en Radio La Red, AM 910, donde llevó a cabo el programa Ciudad GotiK.

Hasta el momento se desconoce el equipo de panelistas que acompañarán al ex líder de Intrusos y TV Nostra. Más allá de una mirada sobre el mundo del espectáculo, lo más probable es que el ciclo tenga contenidos de actualidad. De esta manera, el conductor podría continuar con la línea que intentó llevar adelante en televisión sin mayor suerte.