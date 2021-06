Wanda Nara le hizo un costoso regalo a su hija y le llovieron las críticas

Nuevamente, Wanda Nara se ubicó en el ojo de la tormenta. Lejos quedó el conflicto con su ex marido, Maxi López por el día del padre. Ahora, la mediática quedó en boca de todos al enseñar en la red el regalo que le hizo a Francesca Icardi, su hija mayor. El presente despertó todo tipo de comentarios de los internautas.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, donde la siguen cerca de ocho millones de personas, la empresaria mostró el caballo que le compró a la infante. "La pasión de Francesca por los animales me emociona", comenzó diciendo junto a una serie de postales donde se las ve con el equino.

Wanda Nara montando a caballo

"A su familia de animales se suma su nuevo caballo que le regalé con tanto amor como el de ella por los animales. Caballos tenemos en la medida que podemos incentivar los sueños y gustos de cada niño. Para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos . Hermoso día de caballos con Fran e Isi (que sigue los pasos de su hermanita)", redactó.

Francesa Icardi

Los usuarios no tardaron en opinar y hubo quienes se mostraron a favor y varios en contra de la decisión de la mediática. "Montar a caballo no es amor por los animales", "Le copias todo a Zaira, se re nota", "La plata te acerca un poco más a ese tipo de sueños" y "Esta bueno replantearse si ese amor es traducido como bienestar y libertad para el animal. Un caballo no se debería 'regalar' así como no se regala un ser humano, porque no es un objeto, una cosa. Un amor verdadero sería verlo en libertad, no montándolo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.