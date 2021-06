Luciana Salazar contó qué pasó en el reencuentro íntimo que tuvo con Martín Baclini

Este fin de semana, trascendió que Luciana Salazar y Martín Baclini fueron a cenar juntos. La modelo que también durante estos días confesó en la red que le fue infiel "muchas veces" a Martín Redrado, le contó Rodrigo Lussich detalles del reencuentro con su exnovio.

“Él la pasó a buscar a su examante/amiga y le dijo: ‘Vamos a un lugar en el que no nos vea nadie’ y se fueron a un restaurante de la Costanera muy famoso y se pusieron al lado de la ventana. Y parece que ahí, copa va y copa viene, donde hubo fuego cenizas quedan”, comentó el conductor de El Show de los Escandalones (América) antes de revelar los protagonistas de la historia.

Luego, una vez que anunció que se trataba de Salazar y Baclini, la modelo comenzó a enviarle mensajes para contarle detalles del reencuentro íntimo con su ex. “Hacía mucho que no nos veíamos personalmente, desde marzo, y el señor fue ida y vuelta a Miami. Entonces quedamos en comer, pero con mis ensayos y las restricciones se hacía difícil”, comentó la participante de La Academia.

Entrando en detalle, Luciana Salazar agregó: “Después de todo lo que me había pasado y la mudanza, solo habíamos hablado y por teléfono, o sea que ahora nos pusimos al día con todo. Me preguntó cómo estaba después del tema judicial con Redrado y me hizo acordar de muchas cosas que viví con Martín. Me refrescó cosas que él había vivido conmigo cuando yo salía con él todavía, pero prefiero que le pregunten a él. Y hablamos mucho de sus proyectos”.

Recordemos que Martín Baclini además de haber sido pareja de Luciana, también tuvo una relación con Cinthia Fernández. Por lo tanto, el reencuentro con la modelo podría detonar un nuevo capítulo en su enfrentamiento entre ella y la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece).