Jésica Cirio confesó sus tips para mantener la pasión con Martín Insaurralde

Jésica Cirio estuvo en el programa Pampita Online (Net TV), y allí habló sobre varios temas relacionados con su vida laboral y personal. Además, tras ocho años de matrimonio con Martín Insaurralde, la modelo aseguró que no se aburren.

Al hablar sobre el funcionario, Cirio destacó que se trata de la relación más duradera y “compatible” de su vida, destacando el equilibrio que ha logrado con su pareja para desempeñarse como madre de una niña de 3 años, sin descuidar sus compromisos de trabajo.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Miéntras Jésica hablaba animadamente con Pampita, el panelista Gabriel Oliveri le consultó: “¿Y no se va muriendo la pasión después de tantos años juntos?”. A lo que la invitada respondió: “Honestamente a nosotros nunca nos pasó eso de aburrirnos. Somos muy melosos y hay mucho amor en la pareja”. Por su parte, Barby Franco recalcó: “Yo los conozco hace un montón, se viven chapando en todos lados”.

Finalmente, Jésica Cirio confesó algunos tips para mantener encendida la pasión: “A veces no hace falta hacer mucho, simplemente es estar en tu hogar. Yo no suelo andar muy vestida en mi casa. Yo uso ropa interior o pijamas lindos, no hay que hacer mucho más porque estamos todo el tiempo buscándonos, dando una caricia, un mimo, y eso ya prende solo”.