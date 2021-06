Yanina Latorre estalló contra su 'amigo' Alberto Fernández: "Hacé algo, macho"

Desde hace veinte días, Yanina Latorre y su familia están en Miami. La panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece) viajó a descansar y vacunarse contra el coronavirus, pero ahora estalló por las medidas dispuestas por el Gobierno para quienes regresen del exterior. La integrante de LAM cuestionó la situación de nuestro país, calificó de "matufia" los hisopados que se le hacen en Ezeiza a quienes regresan al país y destruyó a su "amigo" Alberto Fernández.

“Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, comenzó en su descargo la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece) en su cuenta de Instagram.

Y luego estalló contra el Presidente. “Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que la gente vaya a hoteles, 10 días de cuarentena. Pero, ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo, y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste?. Los que estamos acá hace un tiempo tenemos que volver. ¿Ahora nos van a empezar a cambiar y a cancelar los vuelos? ¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿O no tiene plata para pagar el hotel? ¿Qué es este gobierno que tenemos?”.

Yanina Laorre.

Luego, Yanina Latorre redobló la apuesta. “Los que estamos acá nos quedaremos a vivir, no sé, lo pagará Alberto, nos mandará una vianda. ¿Estamos todos locos? ¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada. ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir y va a ir? Yo me voy a ir a mi casa como dé lugar, me atrinchero, me desnudo y rompo todo, y así va a hacer todo el mundo. Basta de la truchada, porque está todo lleno de truchada. Yo a un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir. Estoy indignada. Además en el Gobierno tendrían que dar un poquito más el ejemplo, que no lo están dando. Vacunatorios vip, viajes, cada uno ahí hace lo que se le canta, entonces no pretendan que nosotros cumplamos”, protestó la panelista.

Además, Latorre se mostró indignada con el presidente Alberto Fernández. “De mi amigo Alberto me contaron que fue a Córdoba y lo lincharon, que nadie lo aplaudió, ni lo recibió bien. Entonces, Albertico, desde este humilde rol de ciudadana y votante, que no te voté y no te votaría, hacé algo, macho. Pero lo que estás haciendo es al revés”, expresó.

Pero eso no fue todo, Yanina Latorre también cuestionó los hisopados que les realizan en Ezeiza a los viajeros que llegan del exterior. “Cuando llegás vos estás hisopada -en el caso mío, o de cualquiera que está volviendo de Miami, volvemos vacunados con Pfizer, Johnson o Moderna- y te hacen otro hisopado, dos lucas y media, que es un negocio y una matufia los hisopados en el aeropuerto. Te tratan como ganado, que si no tenías Covid te lo agarrás ahí porque están todos hacinados en un cuarto y te llaman por un altoparlante. Es robar. Te hisopan, dos lucas y media, imaginate el pibe la guita que está haciendo, el dueño de ese hisopado. Dámelo a mi, millonario en una semana con los vuelos que hay”.

Sobre el descargo de la panelista, recordemos que el Gobierno fijó un upo para ingresar al país de 600 pasajeros diarios y determinó que quienes regresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto estarán obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales durante 10 días. Los viajeros deberán hacerse cargo del costo de la estadía.